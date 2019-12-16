В НАТО испугались небывалой активности российских подлодок

За последние годы РФ уделяла много внимания подводному флоту и подлодки стали намного тише, отмечают авторы статьи.

Активность российских подводных лодок в Мировом океане превысила самые высокие показатели со времён окончания холодной войны. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на данные НАТО.

В опубликованном материале отмечается, что Североатлантический альянс рассматривает это обстоятельство как угрозу и планирует модернизировать свои морские силы.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заметила, что Россия "непрерывно усиливает свои операции под водой". По её словам, наиболее заметно это происходит в Северной Атлантике и Норвежском море. Альянс, в свою очередь, не останется безучастным. Усилив патрулирование, Брюссель будет направлять инвестиции в современные технологии уничтожения подводных лодок с воздуха.

Лунгеску заметила, что Северная Атлантика по-прежнему "жизненно важна для безопасности Европы" — из-за маршрутов военного снабжения, гражданских торговых путей и каналов коммуникации.

Авторы статьи утверждают, что за последние годы Россия уделяла много внимания подводному флоту и подлодки стали намного тише. Также были усовершенствованы ракеты подводного базирования. Отметив в этой связи подлодки проекта 955 "Борей" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", журналисты задались вопросом, способны ли западные системы перехвата с ними справиться.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Военно-морской флот России впервые за 28 лет пополнится сразу шестью подводными лодками, в том числе четырьмя атомными.