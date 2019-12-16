Адвокат рассказал о последнем слове обвиняемого в изнасиловании дознавательницы

Резонансное уголовное дело, участниками которого стали трое полицейских, было возбуждено год назад, однако до сих пор суд не вынес решение.

Адвокат 36‑летнего экс-руководителя отдела миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы, рассказал о последнем слове подсудимого.

— Он сказал, что не виновен, и попросил вынести объективное решение, — сказал Лайфу защитник.

Адвокат также добавил, что против непосредственно Яромчука прямых улик, подтверждающих его вину, нет.

Сегодня прошло последнее заседание по делу, оно было закрытым. 26 декабря суд вынесет приговор обвиняемым.

Громкая история, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела, произошла в октябре прошлого года. Трое полицейских обвиняются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Позже все обвиняемые были уволены из органов и сейчас находятся под арестом. Они не признали вину. Позднее стало известно, что следователь, который довёл до суда это резонансное дело, уволился из органов по неизвестной причине.