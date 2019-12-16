В Red Hot Chili Peppers вернётся гитарист, не игравший с группой 10 лет

Вместе с музыкальным коллективом Фрушанте записал самые известные и успешные альбомы: Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999) и Stadium Arcadium (2006).

Известный гитарист Джон Фрушанте возвращается в культовую рок-группу Red Hot Chili Peppers (RHCP) через десять лет после ухода из музыкального коллектива. Об этом группа написала в своём аккаунте в Instargam.

— Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись. Также мы глубочайше благодарим его за то время, которое он был с нами. Мы также объявляем с великим волнением и полными сердцами, что Джон Фрушанте возвращается в группу, — отмечается в посте.

Позже такие же посты появились в инстаграмах барабанщика Чеда Смита и бас-гитариста Фли.

Отметим, что это будет уже вторым возвращением Фрушанте в состав RHCP. В первый раз музыкант уходил из группы в 1992 году, а возвращался в 1998 году. Десять лет назад он снова объявил об уходе и заявил, что его "музыкальные интересы ведут его в другом направлении".

Также группу покидает гитарист Джош Клингхоффер, который был в составе "перцев" последние 10 лет.