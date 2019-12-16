Летевшего в Новосибирск авиадебошира пришлось "обезвредить" с помощью скотча

Хулигана, который нецензурно выражался, вёл себя агрессивно и пытался войти в кабину пилотов, привязали к креслу, а затем передали в руки полицейских.

Экипажу пассажирского лайнера, прибывшего из Минеральных Вод в аэропорт Толмачёво, потребовалась помощь правоохранительных органов. И всё — из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

Поднявшись на борт, сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона. Оказалось, что во время посадки экипаж был вынужден связать хулигана с помощью скотча.

— Установлено, что гражданин с видимыми признаками опьянения во время полёта выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть, против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

А не так давно Лайф сообщал, что в Хабаровске возбудили уголовное дело против пьяного авиадебошира, который в полёте мешал бортпроводникам и пассажирам. Но куда более редкий случай произошёл в октябре во Владивостоке. Там пассажиров рейса из Москвы задержали из-за секса во время полёта. Оба нарушителя спокойствия — жители Дальнего Востока и, как оказалось, познакомились лишь незадолго до вылета.