В Москве врачи пересадили пациентке её собственную почку

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Фото © Pixabay

Операцию провели из-за аномального сужения мочеточника. 58-летнюю женщину уже выписали.

Врачи столичной больницы пересадили 58-летней пациентке её собственную почку. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Депздрав города.

Как пояснили специалисты, у женщины развилась мочекаменная болезнь, после чего возникло аномальное сужение мочеточника.

Почку удалили с обычного места и пересадили в левую подвздошную ямку, а из тканей мочевого пузыря создали новый мочеточник. Такое вмешательство называется операцией Боари, — говорится в сообщении.

Пациентку выписали через несколько дней после операции, сейчас её состояние здоровья заметно улучшилось.

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