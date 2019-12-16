Кремль — о планах Путина на 31 декабря: Ещё работать и работать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ещё рано говорить о том, как Владимир Путин будет праздновать Новый год.

— Пока рано обсуждать. Ещё работать и работать до Нового года, — сказал Песков.

Он добавил, что о первых в 2020 году мероприятиях президента Кремль сообщит своевременно.

Ранее глава государства высказывался относительно предложений сделать 31 декабря выходным днём. Владимир Путин посетовал, что до последнего дня 2019 года остаётся слишком мало времени, чтобы принимать такие решения, однако он "услышал всех", кто об этом просит.