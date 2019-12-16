В Кремле объяснили разницу в политике Порошенко и Зеленского

Москва выразила надежду, что все обещания нынешнего главы Незалежной будут реализованы.

Разница в подходах экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского есть: один начинал войну в Донбассе, другой говорит о необходимости её прекращения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу в подходах, хотя, безусловно, она есть. Один президент начинал войну, а, собственно, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны. И мы надеемся, что всё это будет реализовано... что Киев пройдёт свою большую часть пути в плане реализации минских договорённостей, — ответил Песков на вопрос, видит ли Москва разницу между подходами команд Зеленского и Порошенко к ситуации в Донбассе.

Как подчеркнул представитель Кремля, главное — "чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства по минским договорённостям, по всему комплексу мер".