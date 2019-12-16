Отец найденного на дороге под Краснодаром малыша решил, что его похитили

Мама Лёши не может поверить, что её сын сел в машину незнакомки. Она полагает, что он сделал это из-за того, что та пообещала найти его папу, к которому малыш очень привязан.

Отец найденного на обочине трассы Ейск — Копанская в Краснодарском крае четырёхлетнего Лёши разыскивал сына, решив, что его похитили. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, мужчина с ребёнком ездил отвозить мебель малоимущим по просьбе знакомого, но его "газель" сломалась на обратном пути, поэтому пришлось вызывать эвакуатор. Лёше стало холодно, и отец велел ему надеть шапку. Тот ответил, что она улетела в окно, пока машина ехала на скорости.

Тогда мужчина взял его за руку и пошёл искать шапку вместе с ним. Через некоторое время мальчик устал и начал капризничать. Отец решил, что, пока эвакуатор не приехал, можно поискать ещё немного. Он посадил Лёшу возле отбойника и попросил подождать его, потом прошёл около 200 метров.

Оглянувшись, мужчина увидел, что сын садится в чью-то машину. После этого он позвонил в полицию, там ему сказали, что его ребёнка подобрала женщина-волонтёр. Мужчина утверждает, что в произошедшем винит только себя.

Мама мальчика в момент инцидента была на работе. Она подтвердила, что отец Лёши звонил ей и рассказывал о том, что у него сломалась машина. Позже он сообщил и о том, что ребёнка увезли, а также попросил обратиться к правоохранителям.

По информации источника, женщину сильно удивило то, что её сын сел в машину незнакомки. Она полагает, что он сделал это из-за того, что та пообещала найти его папу, к которому малыш очень привязан. Сам Лёша позже сказал родным, что пошёл за волонтёром из-за того, что "испугался тётю". По той же причине он молчал, когда его передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёры нашли четырёхлетнего ребёнка. Мальчик утверждал, что приехал с папой, но тот его оставил.