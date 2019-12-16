Сотрудник банка крал деньги и выкладывал фотографии с ними в соцсетях

В США сотрудник банка украл из хранилища 88 тысяч долларов, а потом хвастался этим в своих соцсетях, сообщает The Charlotte Observer.

Арландо Хендерсон получил ключи от банковского хранилища в апреле этого года. Как сообщается, за всё время своей работы он украл $ 88 000, забирая деньги постепенно суммами, не привлекающими внимания.

Также он предоставил ложную информацию и подложные документы, чтобы взять кредит на автомобиль. Хендерсон купил белый Mercedes, внеся за него 20 тысяч долларов, а остальную долю погасил за счёт кредита.

Погубило вора желание хвастаться своим финансовым положением: в соцсети он выкладывал фотографии с пачками денег и дорогими автомобилями.

Хендерсона арестовали 4 декабря в Сан-Диего. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его соцсетях фотографию с пачкой денег на фоне белого Mercedes, сделанную в этом городе.

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