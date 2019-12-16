В Московском зоопарке родился детёныш дикдика Кирка

Сейчас малыш питается материнским молоком, но уже проявляет любопытство к взрослой пище — сену и ивовым листьям.

В конце ноября в Московском зоопарке на свет появился редкий детёныш миниатюрной африканской антилопы или, как называют их иначе, дикдик Кирка. Об этом сообщается на официальном сайте зоосада.

— Сейчас маленький дикдик весит 1,2 кг, тогда как при рождении он весил всего 477 г. В ходе осмотра удалось установить, что это здоровый самец, — говорится в сообщении.

Изначально новорождённый жил в небольшом шалаше из ивовых веток и его практически не было видно. Заботливая мать-антилопа приходила кормить его каждые три часа.

— Сейчас, когда детенышу уже три с половиной недели от роду, он начинает активно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами, — уточняет зоосад.

В течение ближайших нескольких месяцев малыш почти всё своё время будет проводить рядом с матерью. "Следуя буквально по пятам", дикдик будет учиться самостоятельной жизни.

Дикдики Кирка — уникальные представители африканской фауны.Они занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе этот вид встречается в Восточной и Юго-Западной Африке. Водится в каменистых участках с густыми зарослями кустарника. Дикдики ведут скрытный образ жизни и очень пугливы. Кроме того, представители миниатюрной африканской антилопы моногамны — они выбирают партнёра и живут с ним весь остаток своей жизни. От такого союза у дикдиков рождается до нескольких детёнышей в год.

— Подрастающие детеныши покидают территорию родителей, чтобы найти себе подходящего партнера и в перспективе создать свою собственную семью, — говорится в сообщении.

Отметим, что посмотреть на окрепшего детёныша можно в павильоне "Копытные Африки" на новой территории зоопарка.