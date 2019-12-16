Суд отказался выпускать историка-расчленителя из СИЗО

Ранее адвокат Олега Соколова Александр Почуев настаивал на переводе подзащитного под домашний арест.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова — учёный, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, останется в СИЗО как минимум до 8 января.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, 9 ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Сейчас Соколов ожидает психолого-психиатрической экспертизы в центре имени Сербского.

Тем временем доцент намерен снова взяться за перо и написать книгу-исповедь — в центре повествования будет любовь.