Никакой селёдки! Ветеринары рассказали, что может навредить питомцам в праздники

Врачи настоятельно порекомендовали не закармливать своих домашних животных необычными блюдами.

Из-за праздничных фейерверков и шума у домашних животных может случиться сильный стресс, поэтому на время салютов лучше задёрнуть шторы и держать питомцев подальше от окон. Об этом пишет агентство "Москва".

Так, по словам сотрудников Комитета ветеринарии Москвы, енотов и хорьков следует отвлекать лакомством, птиц — накрыть покрывалом в клетке, грызунов и кроликов — унести в тихое место.

— Животные, испытывающие проблемы с сердцем, дыханием или нервной системой, должны быть обеспечены тишиной и покоем. Успокоительные для питомца может назначить лишь ветеринарный специалист. Поэтому следует сходить с питомцем на приём к ветеринарному специалисту заранее, — рассказали агентству в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

Ветеринары отметили, что животных лучше выгулять до начала праздника и ни в коем случае не выводить собак во время салютов, так как они могут получить стресс или даже сбежать, а найти их в условиях праздника будет непросто.

Животное должно быть чипировано или заклеймено, либо у него должна быть бирка с номером телефона или адресом, так как это повысит шансы найти его в случае потери.

Также специалисты напомнили о том, что угрозу животным могут представлять не только фейерверки, но и угощения с праздничного стола и новогодние украшения.

Так, непривычная еда вроде оливье и селёдки под шубой может спровоцировать проблемы с пищеварением, а украшения с ёлки, съеденные особо прожорливым питомцем, даже могут привести к его гибели.