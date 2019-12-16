Самый популярный блогер "Ютуба" PewDiePie решил сделать перерыв

Популярный во всём мире шведский блогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie, возьмёт перерыв в 2020 году. Об этом он сообщил поклонникам в конце видео, опубликованного на минувших выходных.

Чельберг отметил, что он очень устал и в начале следующего года уйдет с YouTube на некоторое время. Блогер не уточнил, когда он вернётся.

Напомним, PewDiePie — известный шведский блогер, собравший на своём канале более 102 миллионов подписчиков. Молодой человек получил известность благодаря тому, что записывал обзоры видеоигр. Со временем его контент стал более разнообразным, в частности, он начал вести и тревел-блог.

Ранее Лайф рассказывал о том, что блогера PewDiePie ограбили.