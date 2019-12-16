Экс-министра финансов Подмосковья осудили на 14 лет за хищение 14 млрд

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Алексей Кузнецов долгое время скрывался за границей, однако год назад Франция выдала его российским властям.

Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшего чиновника признали виновным в хищении 14 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2005–2008 годах он вместе с другими госслужащими расхищал муниципальную собственность. Таким образом, Кузнецов получил по году тюрьмы за каждый украденный миллиард.

Как сообщал Лайф, Кузнецова и его сообщников обвиняют в том, что они причинили ущерб правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест". Бывший министр финансов Подмосковья долго отказывался признавать свою вину, однако в итоге всё-таки сделал это.

Многие сообщники экс-министра уже получили реальные сроки.

Напомним, что сам Кузнецов долгое время скрывался за границей, однако год назад Франция выдала его российским властям.

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