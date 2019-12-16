Экс-министра финансов Подмосковья осудили на 14 лет за хищение 14 млрд

Алексей Кузнецов долгое время скрывался за границей, однако год назад Франция выдала его российским властям.

Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшего чиновника признали виновным в хищении 14 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2005–2008 годах он вместе с другими госслужащими расхищал муниципальную собственность. Таким образом, Кузнецов получил по году тюрьмы за каждый украденный миллиард.

Как сообщал Лайф, Кузнецова и его сообщников обвиняют в том, что они причинили ущерб правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест". Бывший министр финансов Подмосковья долго отказывался признавать свою вину, однако в итоге всё-таки сделал это.

Многие сообщники экс-министра уже получили реальные сроки.

Напомним, что сам Кузнецов долгое время скрывался за границей, однако год назад Франция выдала его российским властям.