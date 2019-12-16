"Никто над ним не смеялся". Директор школы — об инциденте с отрезанной чёлкой

Учительница обрезала волосы ученику из лучших побуждений, так как дома им никто не занимается.

Лидия Авдощенко, директор школы в Волгоградской области, где учительница отрезала ученику чёлку, дала комментарий Лайфу относительно инцидента.

По её словам, подросток растёт в многодетной семье, где никто им не занимается. Учительница, которая также является классным руководителем мальчика, заботится о нём как о родном. Это и спровоцировало её, по словам директора, отрезать чёлку.

— Он сдавал зачёт, и она его подозвала, а перед этим всё время говорила: "Надо подстричься, надо подстричься". Взяла ножницы и над височками ему состригла, никуда он не побежал в слезах, пошёл на следующий урок, — сообщила Авдощенко.

По словам директора школы, ученик был в нормальном настроении и никто над ним не смеялся.

Она также отметила, что удивлена решением матери осветить ситуацию в СМИ, поскольку руководство школы в хороших отношениях с отцом ребёнка.

Сама учительница в разговоре с телеканалом "360" признаёт, что поступила неправильно, но отмечает, что делала это из лучших побуждений.

— Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребёнок постоянно неухоженный, — отмечает педагог.

По её словам, мать мальчика совсем не интересуется своим ребёнком.

Подросток же не имеет претензий к учительнице и не испытывает к ней негативных чувств. Он также рассказал, что педагог отстригла ему "совсем чуть-чуть", они уже помирились.

На данный момент учительница отстранена от работы на время служебной проверки.

Ранее Лайф уже рассказывал об инциденте.