Путин рассказал, сколько Россия получила от продажи военной техники

Россия нарастила экспорт вооружений и военной техники — в текущем году отгружено продукции на общую сумму $13 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

— Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года... Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции, — отметил глава государства.

По его словам, портфель заказов на российское вооружение превышает $50 млрд.

Он также поручил постоянно анализировать ситуацию на рынках вооружений, "учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы".