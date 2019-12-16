Медведев решил создать территорию опережающего развития в Тулуне

В пострадавшем от паводка городе Тулуне в Иркутской области будет создана территория опережающего развития. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с вице-премьерами.

— Я подписал документ, это ТОР, или территория опережающего развития в Тулуне, Иркутская область, — приводит его слова ТАСС.

Министр отметил, что населённый пункт стал известен после наводнения, произошедшего летом.

Напомним, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 26 человек, примерно 11 тысяч домов было подтоплено. В общей сложности пострадало 45 тысяч человек. Ранее сообщалось, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с жителями Тулуна, пострадавшими от летнего паводка.