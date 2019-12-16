Диетологи развеяли мифы о сале и призвали украинцев им гордиться

Специалисты рассказали, что в продукте много витаминов и от него не набирают лишний вес.

Украинские диетологи развеяли мифы о сале и рассказали, почему продукт стал стратегическим. Об этом сообщает 24-й канал.

Как выяснилось, сало появилось в XVII веке, но не как блюдо к столу, а как средство для смазки оружия. Именно с этим было связано усиленное выращивание свиней в Российской империи.

Также диетологи опровергли мнение о том, что от продукта толстеют. По их словам, главное употреблять его без хлеба и хлебцев.

— Например, если кусочек сала и овощи, то от такого вы не будете набирать. Сало даёт очень хорошее чувство сытости и не повышает уровень инсулина — вы будете сытым и снижать вес, — отметили специалисты.

Информация о том, что в сале нет витаминов, и оно — сплошной жир, также оказалась мифом.

— В сале есть множество жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, Ф, К. Эти витамины очень хорошо влияют на качество кожи. Для зрения также витамин А необходим, витамин Е для женской гормональной системы очень хорошо работает, а витамины К и Ф хорошо влияют на свёртываемость крови, — пояснили диетологи.

Подводя итоги исследований, диетологи призвали украинцев гордиться салом и не воспринимать близко к сердцу шутки про национальный продукт.