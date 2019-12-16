Украина может разрешить двойное гражданство

Это позволит наладить приток экономических мигрантов, которых стало намного меньше в последние годы.

Власти Незалежной готовят проект закона, допускающего двойное гражданство в стране. Об этом рассказал глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Новый проект позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при получении украинского паспорта.

— Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта, — приводит его слова издание "Европейская правда".

Соколюк добавил, что сейчас решается вопрос о том, как будет оформлена новая процедура. По его словам, двойное гражданство можно назвать программой иммиграции. Подобная мера позволит сбалансировать приток экономических мигрантов, которых стало намного меньше в последние годы.

Желающим получить двойное гражданство предложат сдать тест на знание украинского языка и истории, а также принять присягу. Нарушение данной клятвы может лишить приобретённого гражданства.

Отмечается, что в ближайшее время инициативу рассмотрят в Верховной раде.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил упростить выдачу гражданства тем, кто "сбежал" из России.