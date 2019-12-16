В Ботаническом саду Ростова объяснили появившееся в Сети фото ёлок в проволоке

В Ботаническом саду Ростова-на-Дона объяснили, что появившееся фото ёлок в колючей проволоке в Сети было сделано четыре года назад. Такие меры тогда были приняты из-за орудующих в городе вандалов.

— У нас тогда тоже спилили верхушку одной ели... Но у нас не просто растения, а коллекционные экземпляры — этим голубым елям по несколько десятков лет, — рассказал РИА "Новости" представитель Ботанического сада.

Он также добавил, что сейчас территория находится под частной охраной, и к подобным антивандальным мерам больше не прибегают.

Ранее в соцсети появилось фото ёлок в колючей проволоке на территории Ботанического сада в Ростове. Неоднозначные кадры вызвали бурные обсуждения пользователей.