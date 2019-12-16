Тунберг извинилась за призыв "поставить мировых лидеров к стенке"

По её словам, она использовала шведское выражение не в буквальном значении, а в переносном.

16-летняя активистка Грета Тунберг принесла извинения за свой Swenglish (шведский английский), который заставил множество общественных деятелей обвинить её в недобросовестности и в призыве к массовой казни мировых лидеров. Об этом сообщает издание The Local.

— Мировые лидеры по-прежнему стремятся уйти от ответственности, но мы должны не дать им этого сделать. Мы добьёмся того, чтобы их поставили к стенке. Им придётся делать свою работу, чтобы защитить наше будущее, — сказала Тунберг во время конференции в Турине.

Использованная ею в речи фраза "поставить к стене" — это прямой перевод обычной шведской фразы ställa mot väggen, что на самом деле означает "привлечь кого-то к ответственности". В шведских СМИ данное выражение встречается достаточно часто. Однако, прозвучав из уст Греты по-английски, оно было истолковано неверно, фразу восприняли как призыв к тому, чтобы "поставить мировых лидеров к стенке" и, соответственно, расстрелять.

— Вот что происходит, когда импровизируете на другом языке. И я, конечно же, прошу прощения, если кто-то неправильно меня понял, — написала Тунберг в своём аккаунте в "Твиттере".

Напомним, Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.

С тех пор её то награждают, то открыто оскорбляют. Так, крупная книжная сеть признала Тунберг автором года, её также выдвинули на Нобелевскую премию мира, а Time признал её человеком года. В свою очередь бывший ведущий Top Gear назвал девушку идиоткой. Очевидно одно: равнодушными всемирный успех подростка-активистки оставляет мало кого.