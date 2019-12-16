Адвокат Соколова заявил, что тот снова пытался свести счёты с жизнью в СИЗО

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов несколько раз пытался свести счёты с жизнью, в том числе и в СИЗО. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

— Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой. Одна из них — в СИЗО, — заявил он после того, как суд рассмотрел его апелляционную жалобу на арест бывшего доцента СПбГУ.

При этом Почуев не уточнил, в каком из изоляторов историк пытался это сделать.

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на 8 ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, 9 ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. Ранее сообщалось, что суд отказался выпускать Соколова из СИЗО.