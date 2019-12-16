Пассажирка рейса Гоа — Москва устроила дебош, сосед за это сломал ей нос

Выпившая пассажирка рейса Гоа — Внуково устроила дебош на борту и пострадала от рук соседа, который не смог вытерпеть её поведения. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина возвращалась в Москву 14 декабря, открыла пакет со спиртным из duty free, опустошила бутылку и устроила дебош. По данным источника, пассажирке не понравилось, что сидящий сзади мужчина толкнул её сиденье коленями. Тогда она вылила на него горячий кофе, в ответ он ударил её по лицу.

В итоге буйная пассажирка покинула аэропорт в карете скорой помощи со сломанным носом, а заявление подписывать вовсе отказалась. По факту инцидента в самолёте полиция проводит проверку.