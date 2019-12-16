Главный Дед Мороз России позвал к себе в гости Грету Тунберг

Главный зимний волшебник тоже прослыл эко-активистом: в его резиденции стоят бумажные ёлки.

Главный российский Дед Мороз был бы рад видеть в своей резиденции в Великом Устюге 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом объявил сам волшебник в ходе пресс-конференции в понедельник.

— Почему бы и не позвать Грету? — отреагировал Дед Мороз, отвечая на вопросы журналистов. — Я тоже за экологию, дома у меня стоят искусственные ели из бумаги. Мое сердце очень огорчается, когда я вижу выброшенные настоящие ели.

Он добавил, что в полной мере может считаться эко-активистом, поскольку натуральный мех дедушка тоже не признаёт: на его шубе — искусственный.

Ранее авторитетный журнал Time признал 16-летнюю Грету Тунберг человеком года. После этого юная звезда решила временно завязать с активизмом и взяла небольшой отпуск, но почти сразу оказалась в центре очередного скандала. Грета опубликовала в соцсетях фотографию, на которой сидит на полу вагона поезда в Германии среди множества чемоданов, но оказалось, что школьника перемещалась в путешествии первым классом.

Напомним, что Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.