Бумажный формат также останется: сотрудники будут сами выбирать вариант хранения сведений.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Работодатели смогут собирать информацию о сотруднике в электронном формате и ежемесячно направлять её в Пенсионный фонд. Причём отмечается, что бумажный носитель также останется.

Работники будут сами выбирать, в какой форме будут храниться сведения об их трудовой деятельности. При необходимости они смогут получить свою трудовую книжку как в электронной, так и в бумажной форме, обратившись в Пенсионный фонд.

В случае если какая-то информация в документе будет не соответствовать действительности, то по письменному заявлению она будет исправлена.