"Претензия ко мне одна — моя фамилия". Жену Порошенко попросили покинуть госфонд

После ухода с должности Мария не намерена бросать работу в сфере культуры, образования и благотворительности.

Супруга пятого украинского президента, а ныне глава Украинского культурного фонда Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий из-за давления со стороны власти. Об этом Порошенко рассказала в видеообращении, опубликованном на сайте фракции "Европейская солидарность".

— Несколько дней назад от министра культуры, молодёжи и спорта Украины (Владимира Бородянского. — Прим. Лайфа) в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как главы наблюдательного совета, — рассказала она.

При этом она заявила, что данное "предложение" было инициировано офисом президента, в котором "о культуре в этой ситуации явно не думали". Также Порошенко подчеркнула, что у неё и нынешней власти на Украине разные взгляды на культуру вообще и на политическую культуру в частности.

Несмотря на это, политик подчеркнула, что фонд успел состояться как успешный и действенный институт, который эффективно разрешал проблемы развития украинской культуры.

В заключение Порошенко отметила, что единственная претензия к ней — это фамилия, которую она носит более тридцати лет и менять не собирается.

— Она (фамилия Порошенко. — Прим. Лайфа) вошла в историю Украины, и никто: ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть её не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост тоже не буду. Я имею честь, — заключила она.

Также Порошенко поблагодарила свою команду за плодотворную работу и отметила, что не прекратит заниматься благотворительностью, а также проектами, непосредственно связанными с образованием и культурой.