Путин продлил закон о "заморозке" накопительной пенсии

Документ носит технический характер. Его необходимость связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Документ разработали в правительстве, и по оценке авторов инициативы, уже в будущем году он увеличит доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

Отметим, что в течение последних пяти лет отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему закону, эта норма оставалась в силе до 2021 года, но власти решили продлить её ещё на год.

Новый документ утверждает, что Пенсионный фонд РФ обязан учитывать отчисления на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Ранее Лайф подробно объяснял, как изменятся начисления пенсионеров с Нового года.

Кроме того, всем желающим поучаствовать в формировании накопительной части пенсии предлагается давать льготы. В том числе и налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей. Лайф разбирался в плюсах и минусах этой инициативы.