Путин обсудил с Меркель итоги "нормандского саммита"

Также лидеры затронули вопросы транзита российского газа через Украину после 1 января 2020 года и проекта "Северный поток – 2".

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Лидеры оценили итоги "нормандского саммита", прошедшего 9 декабря в Париже, а также обсудили Ливию и "Северный поток — 2".

— Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин и Меркель уделили внимание проблематике ливийского кризиса. Владимир Путин подтвердил готовность России содействовать усилиям Германии и ООН на этом направлении.

Ещё один из вопросов, затронутых в разговоре, — энергобезопасность стран Евросоюза, вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе транзит российского газа через Украину после 1 января 2020 года и проект "Северный поток — 2".

Напомним, встреча в "нормандском формате" состоялась 9 декабря в Париже. В мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин, его украинский и французский коллеги Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ранее Путин заявил журналистам, что остался доволен первой встречей с украинским лидером.