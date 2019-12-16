В Челябинске из окна больницы выпала пациентка

В Челябинске из окна на восьмом этаже выпала пациентка, в результате чего она скончалась. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на мэрию города.

— Факт ЧП подтверждаем, на месте работала полиция и Следственный комитет, все обстоятельства в данный момент устанавливаются, — говорится в сообщении.

По данным источника издания, перед происшествием девушка оставила верхнюю одежду на подоконнике в коридоре.

Ранее Лайф рассказывал про мать из Санкт-Петербурга, которая хотела выбросить из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь, чтобы "сделать её ангелом". Малышку спас 28-летний лейтенант полиции, ему удалось забрать ребёнка из рук женщины. По факту инцидента проводится проверка.