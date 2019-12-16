Лайф публикует видео момента падения "хонды" в Яузу после ДТП

После столкновения с легковым авто "газель" едва не перевернулась и еле удержалась на боку. Иномарка же на полной скорости снесла ограждение и упала вниз.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер наблюдения, зафиксировавших момент падения автомобиля марки Honda в реку Яузу после столкновения с "газелью".

На кадрах видно, что после столкновения с легковым авто "газель" едва не перевернулась и еле удержалась на боку. Иномарка же на полной скорости снесла ограждение и упала вниз, перевернувшись.

Напомним, 14 декабря в Москве автомобиль упал в реку Яузу, погибло два человека. Позже упавшую иномарку удалось поднять из реки.