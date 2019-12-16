Пора начинать готовиться к лету. Диетолог рассказал, как добиться стройной талии

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нужно делать, чтобы похудеть в нижней части живота. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Жир, который откладывается на бёдрах, бывает двух типов. Один из них не является вредным и нужен, чтобы выносить и родить здоровое потомство. Его появление связано с женским половым гормоном — эстрогеном.
А вот жир, от которого стоит избавиться, а ещё лучше не допускать его появления, называется висцеральным, то есть внутренним. Он встречается у представителей обоих полов, и у мужчин чаще всего скапливается в районе живота.
Соломатина отметила, что всем известный "пивной живот" у мужчин может появиться не только от хмельного напитка, но и с возрастом от употребления пищи с высоким содержанием клетчатки, так как в этом случае возникают негативные реакции в организме — и человек переходит на более калорийную пищу.
Помимо правильного рациона питания важно также заниматься спортом. Эксперт советует посещать спортзал минимум два раза в неделю, так как малоподвижный образ жизни только усугубляет ситуацию образования жира.
— Переходите на частое дробное питание, употребляйте больше клетчатки: салаты, цельнозерновой хлеб, свежие овощи, фрукты. Откажитесь от жареной пищи, простых углеводов, замените их на еду, которая термически обработана иными способами, — варёную или запечённую, — заключила диетолог.
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