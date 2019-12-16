Перенёсшие инсульты и инфаркты смогут с 2020 года получать бесплатные лекарства

Россияне, которые перенесли сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, а также хирургические операции на мозге и сердце, смогут бесплатно получать лекарства со следующего года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенёсшие острые сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, приходящие нарушения мозгового кровообращения, инсульты, а также операции на сердце и сосудах, — сказала она на заседании совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

При этом Скворцова добавила, что бесплатные медикаменты пациенты смогут получать в течение двух лет после "сосудистого эпизода".

Напомним, тема сосудистых заболеваний, в частности инсультов, Скворцовой поднималась не раз. Так, ранее министр предупредила молодёжь о риске инсульта, так как в последние годы он заметно помолодел.

При этом Скворцова часто говорила о необходимости профилактики инсульта и контроля своего здоровья. Глава Минздрава объяснила, что зачастую инсульт, особенно ишемический, возникает ночью и под утро. У человека начинают слабеть левые рука и нога, смазывается речь, нарушается глотание.

В таких случаях Скворцова рекомендует сразу же вызывать скорую, поскольку при инсульте есть "терапевтическое окно". Оно длится 4,5 часа. Эти часы для пострадавшего — самые ценные, поэтому важно суметь вовремя заметить первые симптомы.