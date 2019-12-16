Названы лекарства, наиболее популярные в новогодний период

Для этого специалисты проанализировали данные о продажах фармацевтических препаратов за период с 2015 по 2018 годы.

В преддверии Нового года в России заметно растёт спрос на лекарства против простуды и кашля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исследование компании DSM Group.

По данным аналитиков, средненедельные продажи назальной мази с середины декабря до середины января возрастают в сравнении с другими месяцами на 66% и составляют 249,4 тысячи упаковок, хотя обычно этот показатель составляет примерно 150,2 тысячи единиц.

Также соотечественники чаще покупают иммуномодуляторы и порошки, предназначенные для приготовления растворов против острых респираторных заболеваний и простуды. Число первых возрастает с 199,3 тысяч до 314,9 тысяч упаковок (58%), а вторых — со 152,8 тысяч до 238,8 тысяч штук (56%).

Среди популярных лекарств также оказались спрей для лечения насморка, муколитические и отхаркивающие препараты. При этом чаще всего в преддверии праздников россияне покупают парацетамол. В среднем в неделю соотечественники приобретают 1,2 миллиона упаковок в неделю, что на 14% превышает привычный показатель.

Терапевт Людмила Лапа отметила, что в праздничный период к врачам чаще всего обращаются с жалобами не только на респираторные заболевания, но и на интоксикацию с перееданием. Также часто даёт о себе знать аллергия.

— Смешение многих компонентов продуктов способно вызвать интоксикацию и обострение любых заболеваний кишечной флоры, отравления, диарею. Поэтому с этим обращаются постоянно, — добавила Лапа.

Специалист предположила, что рост продаж лекарств связан с тем, что в Новый год аптеки не работают, и россияне заранее запасаются медикаментами, проявляя предусмотрительность. Также во многом это объясняется и тем, что многие уезжают на новогодние праздники и закупаются препаратами перед поездкой.

Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от всеми любимых салатов в Новый год.