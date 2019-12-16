Васильев узнал о своём "возвращении" в сериал "Сваты" от журналистов

Исполнитель роли Юрия Ковалёва в популярном сериале "Сваты" Анатолий Васильев опроверг своё возвращение в седьмом сезоне, сообщает НСН.
— Комментировать ничего не буду, потому что от вас слышу это вообще впервые, — сказал артист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что седьмой сезон станет приквелом к сериалу, где главные герои будут показаны в молодом возрасте. Сообщалось, что герой Анатолия Васильева вернётся в сериал в виде воспоминаний.
Актёр покинул проект в четвёртом сезоне, заявив, что фильм превращают в комедийную передачу. Герой Юрий Ковалёв по сценарию умер из-за проблем с сердцем.
Ранее Лайф сообщал о том, что продолжение "Сватов" оказалось под угрозой срыва.
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