Васильев узнал о своём "возвращении" в сериал "Сваты" от журналистов

377

Фото © "Кинопоиск" 

Актёр покинул проект в четвёртом сезоне, где его герой по сценарию умер из-за проблем с сердцем.

Исполнитель роли Юрия Ковалёва в популярном сериале "Сваты" Анатолий Васильев опроверг своё возвращение в седьмом сезоне, сообщает НСН.

Комментировать ничего не буду, потому что от вас слышу это вообще впервые, — сказал артист.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что седьмой сезон станет приквелом к сериалу, где главные герои будут показаны в молодом возрасте. Сообщалось, что герой Анатолия Васильева вернётся в сериал в виде воспоминаний.

Актёр покинул проект в четвёртом сезоне, заявив, что фильм превращают в комедийную передачу. Герой Юрий Ковалёв по сценарию умер из-за проблем с сердцем.

Ранее Лайф сообщал о том, что продолжение "Сватов" оказалось под угрозой срыва.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×