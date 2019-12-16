Татьяна Буланова собирается замуж

При этом на свадебное торжество артистка точно не собирается приглашать своего бывшего мужа.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова уже три года как развелась со своим бывшим мужем Владиславом Радимовым. У футболиста уже давно образовалась новая семья, в свою очередь сейчас артистка тоже задумалась о создании новой ячейки общества.

В беседе с изданием "Дни.ру" Буланова рассказала о нынешней ситуации с бывшим мужем и отметила, что отношения с Радимовым они сохранили ровными. Сейчас у бывших супругов нет общих тем для разговора, кроме как о сыне Никите.

Также Буланова отметила, что в гости к его новой семье ходить не собирается, да и видеть его у себя дома у неё нет никакого желания.

— На мою новую свадьбу, если она случится, тоже Радимова звать не планирую — это было бы жестоко по отношению к нему. Хотя свадьбу планирую — открою вам тайну, что снова влюблена, — призналась Буланова.

Ранее Лайф писал, что солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.

Татьяна Буланова — яркая исполнительница 90-х и 2000-х, запомнившаяся шлягерами "Мой сон", "Мой ненаглядный", "Не плачь", "Ясный мой свет". Многократная участница "Песни года", лауреат премии "Овации", с 2004 года — заслуженная артистка РФ. Биографию певицы читайте на сайте uznayvse.ru