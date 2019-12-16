На "Адмирале Кузнецове" после пожара временно запретили сварку

На крейсере "Адмирал Кузнецов", где ранее произошёл пожар, продолжаются ремонтные работы, но сварка запрещена. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель центра судоремонта "Звёздочка".

— Ремонтные работы на "Адмирале Кузнецове" ведутся в полном объёме в районах, удалённых от зоны произошедшего пожара. Запрещено только проведение огневых работ, — говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание. В результате пожара погибло два человека, ещё 14 были госпитализированы. Точные причины устанавливаются, однако среди версий — воспламенение мусора, оставленного на борту перед сваркой.