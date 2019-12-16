В Бурятии бродячие собаки играли с телом новорождённого

В городе Гусиноозёрске несколько местных жителей обратили внимание на двух бродячих собак, у одной из которых в пасти были зажаты фрагменты человеческого тела, сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятия.
Прохожие, разглядев ребёнка в зубах животного, отогнали собак и позвонили в правоохранительные органы. На месте было установлено, что тело принадлежит новорождённому мальчику.
Следствие назначило судебно-медицинское исследование, по результатам которого станет ясно, живым ли родился ребёнок и если да, то от чего он умер.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и разыскивается мать новорождённого.
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