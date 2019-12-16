В Бурятии бродячие собаки играли с телом новорождённого

Следствием назначена экспертиза, по результатам которой станет ясно, родился ли ребёнок живым и какова причина его смерти.

В городе Гусиноозёрске несколько местных жителей обратили внимание на двух бродячих собак, у одной из которых в пасти были зажаты фрагменты человеческого тела, сообщает СУ СК РФ по Республике Бурятия.

Прохожие, разглядев ребёнка в зубах животного, отогнали собак и позвонили в правоохранительные органы. На месте было установлено, что тело принадлежит новорождённому мальчику.

Следствие назначило судебно-медицинское исследование, по результатам которого станет ясно, живым ли родился ребёнок и если да, то от чего он умер.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и разыскивается мать новорождённого.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Уфе нашли тело подростка, изувеченное собаками.