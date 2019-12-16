Лжеполицейского задержали в стриптиз-клубе "Огнедышащий осёл" на Урале

У злоумышленника нашли меченые купюры и просроченное удостоверение сотрудника ГИБДД. Выяснилось, что у него богатое криминальное прошлое.

В Екатеринбурге задержали 42-летнего мужчину, выдававшего себя за начальника ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями) или ОБОП (отдела по борьбе с организованной преступностью) в звании подполковника. Об этом Лайфу рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Самозванец требовал 100 тысяч рублей у администратора стриптиз-клуба "Огнедышащий осёл", предлагая в обмен прекратить якобы проводимые в её отношении проверочные мероприятия. Девушка обратилась в полицию.

До этого мужчина взял с неё 30 тысяч рублей за помощь с выделением места для ребёнка в детском саду и ещё 160 тысяч рублей за помощь в получении квартиры с большой скидкой. В обоих случаях мужчина не выполнил обещанного, но и деньги не отдал. Злоумышленника задержали в клубе, когда он пытался получить очередную сумму. Выяснилось, что у него богатое криминальное прошлое.

— При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД. Ранее предприимчивый мужчина неоднократно был судим за грабёж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и за преступление против половой неприкосновенности, — рассказал Горелых.

В последний раз обманщика осудили в 2019 году за кражу. Оказалось, что он работает охранником на одном из местных предприятий. В отношении лжеполицейского возбудили два уголовных дела по статье "Мошенничество". Изобретательность вымогателя грозит ему сроком до четырёх лет. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде.

Лайф сообщал, что в Свердловской области сотрудники МВД разыскивают девушку, которая опубликовала в социальных сетях фотографии в форме полиции и вела прямую трансляцию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.