СКР забирает у МВД дело по факту ограбления 92-летней блокадницы

Следователи Ленинградской области инициировали изъятие уголовного дела по факту ограбления 92-летней блокадницы и передачу его СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, подозреваемый находился в гостях у своего знакомого, проживающего по соседству в квартире жилого дома на одной из улиц города Гатчины, где также проживает 92-летняя женщина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина применил насилие к престарелой женщине и похитил принадлежащие ей денежные средства и иное имущество, — говорится в сообщении.

Также сегодня суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Петербурге задержали 28-летнего мужчину, ограбившего 92-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. Установлено, что злоумышленник забрал личные вещи и 1700 рублей.