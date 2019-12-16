В Казани 97-летнего ветерана сочли умершим и оставили без надбавки к пенсии

В Казани 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны и инвалида по ошибке лишили надбавки к пенсии. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

— По предварительным данным, пенсионеру перестали начислять выплаты в связи с тем, что сотрудники управляющей компании ошибочно удалили его из списка проживающих в доме граждан, после чего работники социальных служб сочли его умершим, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. В ближайшее время права пенсионера будут восстановлены.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про 93-летнего ветерана с Урала, которого местные власти сняли с очереди нуждающихся в жилье.