Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

Он отметил, что "ему подсказывает сердце", что скоро Россия и Украина объединятся для "возрождения славянского мира".

Как заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, за последние пять лет Украина пришла в упадок, в то время как в Крыму открываются такие масштабные и грандиозные проекты, как Крымский мост. Об этом политик заявил в описании к видеозаписи, размещённой на YouTube-канале

— Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего, — написал он.

По словам экс-депутата Верховной рады, жители Украины совершили роковую ошибку, когда повелись на пропаганду антироссийского режима, охватившего страну в 2014 году.

Также Журавко отметил, что при просмотре видеоролика про Крымский мост восхищался и радовался российской постройке. По его словам, такой красоты, как это сооружение, он ещё не видел.

— Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец. Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов, — заключил он.

Напомним, мост в Крым из Краснодарского края является самым протяжённым в России, его длина составляет 19 километров. Мост был открыт президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Открытие движения пассажирских поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря поедет первый поезд из Москвы в Симферополь. Грузовые поезда, в свою очередь, смогут ходить с 1 июня следующего года.