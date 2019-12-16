Президент Эстонии предложила уволить главу МВД после его слов о финском премьере

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Фото © Zuma/TASS

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд жёстко отреагировала на высказывания главы МВД страны Марта Хельме в адрес финского премьера Санны Марин и предложила его уволить. Об этом она рассказала изданию Postimees 16 декабря.

По её словам, свою просьбу она адресовала главе правительства страны Юри Ратасу.

Невозможно одновременно быть частным лицом или председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской Республики, именно так её и следует рассматривать, — заявила она.

Президент подчеркнула, что Хельме "не воспринял всерьёз" это обстоятельство.

Напомним, 10 декабря парламент утвердил Марин на должность премьер-министра страны. Ранее она возглавляла Министерство транспорта и связи Финляндии. Глава МВД Эстонии Март Хельме прокомментировал её назначение и назвал её "продавщицей". Марин в ответ заявила, что гордится своей страной, где "ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни".

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