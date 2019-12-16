Президент Эстонии предложила уволить главу МВД после его слов о финском премьере

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд жёстко отреагировала на высказывания главы МВД страны Марта Хельме в адрес финского премьера Санны Марин и предложила его уволить. Об этом она рассказала изданию Postimees 16 декабря.

По её словам, свою просьбу она адресовала главе правительства страны Юри Ратасу.

— Невозможно одновременно быть частным лицом или председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской Республики, именно так её и следует рассматривать, — заявила она.

Президент подчеркнула, что Хельме "не воспринял всерьёз" это обстоятельство.

Напомним, 10 декабря парламент утвердил Марин на должность премьер-министра страны. Ранее она возглавляла Министерство транспорта и связи Финляндии. Глава МВД Эстонии Март Хельме прокомментировал её назначение и назвал её "продавщицей". Марин в ответ заявила, что гордится своей страной, где "ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни".