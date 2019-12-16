Уволилась чиновница из Ленобласти, нецензурно призвавшая волонтёров "работать"

Выругавшаяся матом чиновница из Ленинградской области больше не работает в администрации Сосновоборского городского округа региона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу местных властей.

Занимавшая должность начальника отдела по молодёжной политике Александра Позднякова уволилась по собственному желанию.

Напомним, на форуме волонтёров в Ленинградской области Позднякова в нецензурной форме призвала молодых усиленно работать. Позже её руководство заявило, что высказывание может стоить женщине работы. Чиновница же рассказала, что во время выступления ориентировалась на возраст аудитории и сумела привлечь её внимание.