Крадут фуры с шампанским и сладостями. В России орудуют "серийные дальнобойщики"

Инцидент с пропавшим в Казани грузовиком со сладостями — один из множества случаев с угонами фур, в которых замешана банда дальнобойщиков, действующих от одной организации. Об этом Лайфу рассказала руководитель компании-грузоперевозчика, пострадавшей от действий злоумышленников, Светлана В.

По её словам, к настоящему моменту мошенники похитили уже четыре грузовика. Общий ущерб от их действий составил уже 15 миллионов рублей. Глава компании рассказала, что потерпевшие от действий угонщиков фур ведут своё независимое расследование, так как не могут добиться помощи от правоохранителей.

— Сами ищем концы, владельцев прицепов, руководителей. Пазл у нас складывается, произошло четыре эпизода кражи, два водителя: Габов с кондитерскими изделиями и бытовой химией (зубные пасты, ополаскиватели), и второй водитель — Обухов — в этих же числах орудовал на машине, которая оформлена также на него, и он забрал фуру шампанского и детских товаров, — рассказала она.

Собеседница Лайфа отметила, что ущерб от действий мошенников "ложится на плечи обычных граждан", которым теперь нужно компенсировать суммы заказчикам.

Она отметила, что водители-угонщики находятся на свободе, один из них даже дал показания, после чего его отпустили. Мужчина заявил, что груз вывозили ночью в одно место на Минском шоссе, где передавали другому тягачу. Он заверил, что не запомнил никого из тех, кто принимал у него груз. Потерпевшие негодуют, что, несмотря на это признание, оба водителя находятся на свободе.

— Водители даже с нами контакт держали и рассказали, что было два человека, которые приняли их на работу, — Василий и Давид из Санкт-Петербурга, обещали зарплатку хорошую, — добавила Светлана.

Она отметила, что чаще всего дела с кражами фур раскрывают потерпевшие, которые находят свои товары на рынке и обращаются в полицию.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика со сладостями на миллион пропал вместе с ним по пути в Казань. Позже выяснилось, что это не первый такой инцидент.