Волонтёр — о найденном на трассе малыше: В 6 лет не назвал ни фамилию, ни город

Женщина также рассказала, что вокруг не было ни людей, ни остановившихся автомобилей.

Анжелика Андронова, волонтёр из Краснодарского края, спасшая брошенного на трассе шестилетнего мальчика, рассказала о состоянии ребёнка.

— Я увидела одного маленького ребёнка, прижавшегося к отбойнику на обочине и плакавшего. Я остановилась. Ребёнок не знал в свои шесть лет ни фамилию, ни город, в котором он живёт, ни свой адрес, — рассказала Лайфу Андронова.

Как рассказал ей ребёнок, он вместе с отчимом ехал в машине и выкинул шапку в окно. В наказание мужчина высадил его на дороге и уехал.

Женщина также отметила, что вокруг не было ни родителей, ни припаркованных машин. Поэтому она и отвезла мальчика в полицию.

Напомним, в Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёр, вёзшая в больницу сбитую собаку, обнаружила плачущего маленького ребёнка. Позже правоохранителям удалось найти отчима мальчика. Тот заявил, что малыш выбросил из машины шапку и они остановились, чтобы её найти. Мужчина якобы отправился на поиски и приказал мальчику сидеть в машине. Когда он вернулся, его на месте не оказалось, но отчим видел, что какая-то женщина посадила его пасынка в чёрную машину.