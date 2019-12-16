Волонтёр — о найденном на трассе малыше: В 6 лет не назвал ни фамилию, ни город

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Женщина также рассказала, что вокруг не было ни людей, ни остановившихся автомобилей.

Анжелика Андронова, волонтёр из Краснодарского края, спасшая брошенного на трассе шестилетнего мальчика, рассказала о состоянии ребёнка.

Я увидела одного маленького ребёнка, прижавшегося к отбойнику на обочине и плакавшего. Я остановилась. Ребёнок не знал в свои шесть лет ни фамилию, ни город, в котором он живёт, ни свой адрес, — рассказала Лайфу Андронова.

Как рассказал ей ребёнок, он вместе с отчимом ехал в машине и выкинул шапку в окно. В наказание мужчина высадил его на дороге и уехал.

Женщина также отметила, что вокруг не было ни родителей, ни припаркованных машин. Поэтому она и отвезла мальчика в полицию.

Напомним, в Краснодарском крае на обочине трассы Ейск — Копанская волонтёр, вёзшая в больницу сбитую собаку, обнаружила плачущего маленького ребёнка. Позже правоохранителям удалось найти отчима мальчика. Тот заявил, что малыш выбросил из машины шапку и они остановились, чтобы её найти. Мужчина якобы отправился на поиски и приказал мальчику сидеть в машине. Когда он вернулся, его на месте не оказалось, но отчим видел, что какая-то женщина посадила его пасынка в чёрную машину.

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