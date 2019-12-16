Электрик узнал об увольнении и застрелил начальника

В Липецкой области рабочий предприятия, узнав новость о том, что его уволили, выстрелил в своего начальника на глазах у остальных сотрудников. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Инцидент произошёл сегодня на складской площадке сельхозпредприятия в селе Стегаловка. По версии следствия, бывший электрик на глазах у своих коллег застрелил 54-летнего главного энергетика. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Однако следователи позднее обнаружили его мёртвым дома. Рядом с ним стражи порядка нашли охотничий обрез. Правоохранители предполагают, что липчанин свёл счёты с жизнью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас на месте происшествия работают полицейские и следователи. Они устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.