На Украине обнародовали проект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о децентрализации власти. Текст соответственного документа был опубликован на портале украинского парламента.

Законопроект предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются усиления конституционно-правового статуса местного самоуправления.

— Существующее административно-территориальное деление, которое сложилось ещё в советское время, на сегодняшний день является уже устаревшим. Имеющаяся административно-территориальная основа местного самоуправления не соответствует требованиям общественного, экономического развития и эффективного управления, — говорится в пояснениях к проекту.

В дополнениях к документу указано, что инициатива получена парламентом на рассмотрение 13 декабря. При этом проект значится под статусом "Безотлагательный".

Кроме того, в документе определяется отдельный правовой статус Киева. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.