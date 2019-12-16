Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

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Фото © Pixabay

Минтруд России предложил сократить сроки рассмотрения, проверки и перечисления материнского капитала до 12, 5 и 3 дней соответственно. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что такие изменения позволят оптимизировать работу органов, занимающихся проверкой документов на получение материнского капитала.

В настоящее время заявления на получение господдержки рассматриваются в течение 30 дней, после чего они проверяются 14 дней, и только затем сумма выдаётся в течение 10 дней.

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