В Британии молодожёны подрались на свадьбе и расстались

Во время празднования свадьбы в Великобритании брат жениха напал на невесту, избил её и спустил с лестницы. После этого молодожёны решили расстаться. О рекордно коротком браке рассказывает газета Daily Mail.

Стефани Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж связали себя узами брака 27 июля 2019 года, событие отмечали в городе Кередигион. Во время празднования торжественного события старший брат 25-летнего жениха напился, напал на невесту и спустил её с лестницы.

Мать и сёстры невесты тоже испытали его гнев на себе. Выбирая между возлюбленной и братом, жених выбрал семью. Завязалась драка.

После инцидента невеста обратилась в полицию и решила подать на развод. Поскольку брак продлился меньше суток, ей отказали в просьбе. Теперь она надеется, что союз получится аннулировать.

Виновника скандала приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесённый материальный ущерб, однако через некоторое время внимание правоохранителей привлёк и несостоявшийся муж: юноша избил возле бара мужчину и стал подозреваемым в деле о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что актёр Николас Кейдж получил развод после брака, длившегося четыре дня.