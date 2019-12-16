Кузнецова обратилась в прокуратуру по делу мальчика со вросшей в колени гречкой

Омбудсмен просит проверить действия органов опеки. В частности, насколько обоснованно возвращение ребёнка матери.

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, обратилась в Прокуратуру Омской области по делу мальчика, которого родители в качестве наказания заставляли стоять на гречке. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Кузнецова намерена проверить обоснованность возвращения мальчика в семью.

— Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребёнка матери, — прокомментировала омбудсмен.

В скором времени региональный уполномоченный по правам ребёнка пообщается с мальчиком и его школьными учителями, позже состоится встреча с матерью.

— Мы эту ситуацию не отпустим до полного её разрешения, пока не будем убеждены, что ребёнок в безопасности и все действия — в его интересах, — заключила Кузнецова.

Напомним, в Омске отчим избивал и наказывал восьмилетнего мальчика, заставляя стоять на гречке голыми коленями по несколько часов. Крупа вросла в кожу, ребёнку пришлось делать операцию. Видео своих издевательств мужчина показывал матери мальчика, но та не только не предпринимала никаких действий, но и сама одобрила такой вид наказаний. Женщина находится под подпиской о невыезде, мужчина — в СИЗО. Позже мать и отчим частично признали свою вину.